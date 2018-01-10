Учтите расходы на бесплатное питание как расходы на оплату труда.

Компании на упрощенке учитывают только расходы из закрытого перечня. Питания сотрудников на выездных семинарах нет в списке (п. 1 ст. 346.16 НК РФ).

Учесть расходы на питание можно как оплату труда (подп. 6 п. 1, п. 2 ст. 346.16, п. 25 ст. 255, п. 25 ст. 270 НК РФ). Для этого пропишите такое условие в трудовых договорах.

Есть два дополнительных условия. Во-первых, надо точно определить и записать в документах, какой доход получил каждый сотрудник. Во-вторых, удержать со стоимости питания НДФЛ и взносы.

Если не учитывать питание как расходы на оплату труда, не потребуется определять доход каждого работника. А значит, НДФЛ и взносы платить тоже не нужно (письмо Минфина России от 13.05.11 № 03-04-06/6–107).