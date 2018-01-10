710 января 2018

Рабочие нашей компании проходят обязательные периодические медосмотры в связи с трудом на высоте. Но для монтажа вентиляции на пищевом предприятии нам потребовалось оформить для работников медицинские книжки. Для этого сотрудники прошли дополнительный медосмотр. Можно ли стоимость этого медосмотра учесть в расходах?

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отвечает:

Вы вправе учесть расходы на внеплановый медосмотр.

Сотрудники проходят медосмотры, так как работают на высоте. Кодекс разрешает учитывать компании такие траты как на обеспечение нормальных условий труда (подп. 7 п. 1 ст. 264 НК РФ). Но кроме этого компания вправе учитывать любые обоснованные расходы.

В общем случае медицинские книжки монтажникам не нужны. Но так как они будут работать в пищевом цехе, заказчик вправе потребовать, чтобы монтажники прошли осмотр (ст. 213 ТК РФ, п. 1 ст. 23 Федерального закона от 02.01.2000 № 29-ФЗ). Без этого вы не сможете выполнить заказ и получить доход от сделки. Значит, траты обоснованны.

Чтобы списать расходы, внесите в договор с заказчиком условие об оформлении медкнижек монтажникам. Также подтвердите траты договором с медицинской организацией и спишите их как прочие расходы.

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