Вы вправе учесть расходы на внеплановый медосмотр.

Сотрудники проходят медосмотры, так как работают на высоте. Кодекс разрешает учитывать компании такие траты как на обеспечение нормальных условий труда (подп. 7 п. 1 ст. 264 НК РФ). Но кроме этого компания вправе учитывать любые обоснованные расходы.

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В общем случае медицинские книжки монтажникам не нужны. Но так как они будут работать в пищевом цехе, заказчик вправе потребовать, чтобы монтажники прошли осмотр (ст. 213 ТК РФ, п. 1 ст. 23 Федерального закона от 02.01.2000 № 29-ФЗ). Без этого вы не сможете выполнить заказ и получить доход от сделки. Значит, траты обоснованны.

Чтобы списать расходы, внесите в договор с заказчиком условие об оформлении медкнижек монтажникам. Также подтвердите траты договором с медицинской организацией и спишите их как прочие расходы.