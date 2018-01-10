1510 января 2018

Сотрудник ездил в командировку на поезде. Стоимость билета включает тарифные сборы и сервисные услуги, в том числе питание. Вправе ли мы принять к вычету сервисные услуги и питание по билету?

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отвечает:

Принимать к вычету НДС со стоимости всех услуг рискованно.

Компания вправе заявить вычет НДС с проезда сотрудника в командировку и обратно на основании проездных документов (п. 7 ст. 171 НК РФ). Строго по кодексу из дополнительных услуг в билете можно принять к вычету только налог со стоимости постельного белья. Если в цену входит питание, заявить с него вычет не получится (письмо Минфина России от 12.05.17 № 03-03-06/1/28725). Чиновники против вычета, даже если питание не выделено отдельной строкой (письмо Минфина России от 16.06.17 № 03-03-РЗ/37488).

Позиция Минфина спорная. Раньше чиновники разъясняли, что сервис входит в общую стоимость услуги по проезду (письмо Минфина России от 10.06.16 № 03-03-06/1/34149). А кодекс разрешает заявить вычет НДС со стоимости проезда. Чтобы заявить вычет, достаточно, чтобы перевозчик выделил НДС в бланке отдельной строкой (письмо Минфина России от 26.02.16 № 03-07-11/11033). Поэтому, если компания готова спорить, она вправе заявить к вычету весь НДС в билете.

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