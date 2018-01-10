2210 января 2018

Совместитель работает четыре дня в неделю по четыре часа. У него неполный рабочий день и неполная рабочая неделя одновременно. Можно ли его рабочий день разбить на две части — два часа утром и два часа вечером?

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отвечает:

Неполный рабочий день компания вправе разбивать на части.

С 29 июня действуют поправки в Трудовой кодекс. Изменения касаются в том числе работы в режиме неполного времени. Компания вправе установить сотруднику одновременно неполные рабочий день и неделю, а сами рабочие часы в течение дня разделить для удобства на части (ст. 93 ТК РФ). Например, сотрудник может отработать два часа утром и два часа вечером.

По согласованию с работником установите удобный график. Пропишите изменения в трудовом или коллективном договоре. Для этого необходимо заключить с сотрудником дополнительное соглашение.

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