Нет, новые договоры не заключайте.

Важная статья:

На внутреннего совместителя оформляйте два трудовых договора

Также не потребуется заключать дополнительные соглашения. В ТК РФ сказано, что при реорганизации компании трудовые отношения с работниками продолжаются (ст. 75 НК РФ). Это значит, что для сотрудников ничего не меняется. Вы не поручаете работникам новые обязанности и не переводите на другие должности.

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