2011 января 2018

В феврале у нашего ООО закончится реорганизация — мы присоединимся к другой компании. Все работники останутся на своих местах, новых обязанностей не будет. Надо ли в связи с этим заключить новые трудовые договоры или дополнительные соглашения с сотрудниками?

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отвечает:

Нет, новые договоры не заключайте.

Также не потребуется заключать дополнительные соглашения. В ТК РФ сказано, что при реорганизации компании трудовые отношения с работниками продолжаются (ст. 75 НК РФ). Это значит, что для сотрудников ничего не меняется. Вы не поручаете работникам новые обязанности и не переводите на другие должности.

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