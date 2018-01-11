711 января 2018

Мы на упрощенке с объектом «доходы минус расходы». Директор решил приобрести новый офис. Помещение руководитель подобрал через риелторов. Вправе ли компания учесть расходы?

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отвечает:

Безопаснее включить затраты в стоимость офиса.

В закрытом перечне расходов на упрощенке нет трат на услуги риелтора. В то же время на упрощенке можно учитывать расходы на покупку основных средств. А в первоначальную стоимость активов входят все затраты, которые связаны с их покупкой. Консультация риелтора связана с покупкой офиса, значит, стоимость услуг увеличивает стоимость здания (письмо Минфина России от 06.02.12 № 03-03-06/1/70).

Затраты на покупку офиса списывайте равными долями до конца года начиная с квартала, в котором введете здание в эксплуатацию (подп. 1 п. 3 ст. 346.16 НК РФ).

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