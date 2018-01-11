Попросите налоговиков записать изменения или оформите новый патент.

Парикмахерские услуги можно перевести на патент (подп. 3 п. 2 ст. 346.43 НК РФ). Чтобы его получить, предприниматель подает в налоговую заявление, где указывает адреса своих салонов красоты (приказ ФНС России от 18.11.14 № ММВ-7-3/589@). Эти сведения инспекторы переносят в патент. Если не поменять заявление, то новый салон перевести на патент не получится. По нему потребуется платить упрощенный налог.

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Чтобы перевести на патент новую парикмахерскую и исключить старый адрес, можно оформить новый патент. Для этого не позднее чем за 10 рабочих дней до начала деятельности подайте заявление с новым адресом (письма Минфина России от 27.12.16 № 03-11-09/78121, от 14.01.16 № 03-11-12/577).