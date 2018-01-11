3411 января 2018

Мы сдаем транспорт в лизинг. Купили автомобиль у «физика» и передали в лизинг нашему клиенту с условием выкупа. Вправе ли мы начислить НДС с разницы между стоимостью продажи и покупки?

Тема:

отвечает:

Начислите налог со всей суммы сделки с клиентом.

Компания по-особому считает налоговую базу по НДС, если перепродает автомобили, которые раньше купила у «физиков». В этом случае налоговая база — разница между рыночной ценой с учетом налога и покупной стоимостью (п. 5.1 ст. 154 НК РФ). Налоговая ставка — 18/118.

Ваша компания купила машину у «физика». Но не продала ее, а сдала в лизинг с условием о дальнейшей продаже. Поэтому воспользоваться особым порядком не получится. Начислите налог со всех платежей по лизингу. Если клиент купит автомобиль, то начислите НДС с выкупной стоимости. Налоговая ставка — 18 процентов (п. 3 ст. 164, п. 1 ст. 154 НК РФ).

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