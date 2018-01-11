Счет-фактуру оформите так, как будто офисную технику покупаете для комитента.

В качестве продавца в строчке 2 отразите контрагента, который возвращает принтер. Комитент будет покупателем, его реквизиты внесите в строчки 6, 6а, 6б. Далее счет-фактуру от покупателя зарегистрируйте в части 2 журнала учета счетов-фактур, а в книге покупок не регистрируйте (подп. «а» п. 11 приложения 3 к постановлению Правительства РФ от 26.12.11 № 1137). Счет-фактуру, который вы выставите комитенту, зарегистрируйте в части 1 журнала, а в книге продаж не отражайте.