Вы вправе отказаться от счетов-фактур.

Поставщик может не составлять счета-фактуры, если заключит письменное соглашение с покупателем, который освобожден от НДС (подп. 1 п. 3 ст. 169 НК РФ). Правило действует и в случае, если покупатель — посредник на упрощенке (письмо Минфина России от 30.03.16 № 03-07-09/17700).

Это удобно, так как не потребуется перевыставлять счета-фактуры. Причем вы не обязаны согласовывать с принципалом отказ от счетов-фактур. В то же время, если принципал на общей системе, ему ваш отказ невыгоден. Ведь он не сможет заявить вычет.