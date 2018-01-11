Агенты выставляют счета-фактуры, только если оказывают услуги от своего имени (п. 1 ст. 169 НК РФ).

Ваша компания работает от имени перевозчика, поэтому оформляйте счета-фактуры только на свое вознаграждение. Даже если вы выставите счет-фактуру на стоимость перевозки, покупатель не сможет заявить вычет (письмо Минфина России от 12.10.10 № 03-07-09/45).

Клиенту поясните, что он вправе заявить вычет на основании билета, где НДС выделен отдельной строкой (письма Минфина России от 26.02.16 № 03-07-11/11033, от 30.01.15 № 03-07-11/3522).