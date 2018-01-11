2111 января 2018

Мы реализуем авиабилеты от имени перевозчика. Счет-фактуру оформляем на вознаграждение, как агента. Остальные документы без НДС. Клиент требует бумаги с налогом, чтобы заявить вычет НДС. Он прав?

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отвечает:

Агенты выставляют счета-фактуры, только если оказывают услуги от своего имени (п. 1 ст. 169 НК РФ).

Ваша компания работает от имени перевозчика, поэтому оформляйте счета-фактуры только на свое вознаграждение. Даже если вы выставите счет-фактуру на стоимость перевозки, покупатель не сможет заявить вычет (письмо Минфина России от 12.10.10 № 03-07-09/45).

Клиенту поясните, что он вправе заявить вычет на основании билета, где НДС выделен отдельной строкой (письма Минфина России от 26.02.16 № 03-07-11/11033, от 30.01.15 № 03-07-11/3522).

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