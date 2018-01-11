2811 января 2018

Наша компания находится в Екатеринбурге, а покупатель — в Челябинске, поэтому комитент возмещает нам расходы на транспортировку товара. Надо ли выставлять счет-фактуру на эти услуги?

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отвечает:

Счет-фактуру для комитента оформите с услуг по транспортировке, он заявит вычет НДС.

Вы комиссионер, поэтому в роли продавца запишите не себя, а своего перевозчика. Его фирменное наименование, адрес, ИНН и КПП заполняйте в строках 2, 2а и 2б счета-фактуры. В строках 6, 6а и 6б заполните сведения о комитенте (письмо Минфина России от 10.05.12 № 03-07-09/47).

По строке 5 внесите дату и номер платежного поручения, которым вы оплатили услуги транспортной компании. Этот счет-фактуру вместе с документами перевозчика передайте комитенту.

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