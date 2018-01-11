2311 января 2018

Перевозчик выставляет нам счета-фактуры на бумаге, а затем мы их перевыставляем заказчику электронно. Надо ли распечатывать электронные счета-фактуры, чтобы хранить их вместе с бумажными в подшивке?

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отвечает:

Нет, не надо.

Если обмениваетесь документами по интернету, то и хранить их надо электронно. Распечатывать и дублировать счета-фактуры на бумаге не надо (письмо Минфина России от 13.01.16 № 03-03-06/1/259). Электронные счета-фактуры храните в компьютере вместе с сертификатом усиленной квалифицированной подписи.

Срок хранения — четыре года со дня, как зарегистрировали их в книге покупок или продаж. Кстати, нельзя составить один экземпляр документа на бумаге, а другой электронно, несмотря на то, что такие счета-фактуры равнозначны.

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