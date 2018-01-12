4112 января 2018

Инспекторы проводят выездную проверку у контрагента и хотят получить документы по сделкам за 2014–2016 годы. Мы обязаны давать документы?

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отвечает:

Ответьте на требование.

Инспекторы вправе требовать документы о сделках без проверки либо если проводят ревизию контрагента. Без проверки инспекторы вправе требовать бумаги по конкретной сделке, о которой должны сообщить в требовании (п. 2, 3 ст. 93.1 НК РФ, постановление Арбитражного суда Московского округа от 05.03.15 № Ф05-1098/2015).

В вашем случае налоговики проводят проверку, значит, вправе требовать информацию за период ревизии (п. 1 ст. 93.1 НК РФ).

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