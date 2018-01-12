В таком случае действуйте так.

Подайте жалобу в налоговую. К ней приложите платежки, которые подтвердят, что вы уже исполнили требование и сделали это в срок. В жалобе потребуйте проценты за незаконную блокировку — по ставке ЦБ РФ (п. 9.2 ст. 76 НК РФ).

Обычно инспекции не хотят портить статистику по жалобам и платить проценты, поэтому при явно незаконных действиях они быстро отзовут инкассо, а вас попросят жалобу отозвать. Чтобы налоговики приняли решение как можно скорее, отнесите жалобу лично, а копии с отметкой о принятии передайте в отдел недоимки и правовой отдел ИФНС.

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