2412 января 2018

Получили требование заплатить недоимку до 25 декабря. Мы заплатили 22‑го числа, но 28 декабря инспекторы заблокировали счет на сумму недоимки в двойном размере. На счете недостаточно денег для списания. Дозвониться до налоговой не удается. У нас нет средств, чтобы внести их на счет. Как поступить?

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отвечает:

В таком случае действуйте так.

Подайте жалобу в налоговую. К ней приложите платежки, которые подтвердят, что вы уже исполнили требование и сделали это в срок. В жалобе потребуйте проценты за незаконную блокировку — по ставке ЦБ РФ (п. 9.2 ст. 76 НК РФ).

Обычно инспекции не хотят портить статистику по жалобам и платить проценты, поэтому при явно незаконных действиях они быстро отзовут инкассо, а вас попросят жалобу отозвать. Чтобы налоговики приняли решение как можно скорее, отнесите жалобу лично, а копии с отметкой о принятии передайте в отдел недоимки и правовой отдел ИФНС.

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