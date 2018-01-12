Инспекторы вправе требовать письменные пояснения только на камералках в случаях, которые перечислены в кодексе.

Поэтому вы не обязаны представлять письменные пояснения, когда вас вызывают на беседу по вопросам уплаты налогов и взносов (ст. 31 НК РФ). В то же время 2015 год инспекторы еще могут проверить на выездной проверке. Поэтому, чтобы не провоцировать ревизию, безопаснее представить пояснения в письменном виде.

Важная статья:

Покупатель не отвечает за грехи своих поставщиков

Утвержденной формы нет, поэтому составьте документ в свободной форме. К пояснениям стоит приложить документы, которые подтверждают осмотрительность: учредительные документы контрагента, декларации, визитные карточки, протоколы совместных совещаний, деловую переписку, скриншоты проверки контрагента на общедоступных интернет-сервисах.

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