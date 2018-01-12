512 января 2018

Получили требование на камералке по НДС. Программа налоговой не нашла в декларации поставщика реквизиты счета-фактуры, по которому мы заявили вычет. Мы в срок направили ответ, но пояснения составили в свободной форме, так как нам нужно было прикрепить сканы счетов-фактур, договоров и первички. Инспекторы прислали акт проверки и выставили штраф в 5 тыс. рублей. Пришло уведомление о приеме. Как отбиться?

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отвечает:

У вас есть шанс отменить штраф.

Компании, которые обязаны отчитываться по НДС электронно, должны направлять пояснения по интернету (п. 3 ст. 88 НК РФ. — Примеч. ред.). Вы выполнили требование кодекса — направили электронно. Да, не по формату, который утвердила ФНС (приказ от 16.12.16 № ММВ-7-15/682@).

Но инспекторы приняли пояснения, они читаемы и могут быть использованы в работе. Электронный способ представления не нарушен. Штраф по статье 129.1 НК РФ за нарушение формата можно оспорить, подав возражения на акт проверки.

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