У вас есть шанс отменить штраф.

Компании, которые обязаны отчитываться по НДС электронно, должны направлять пояснения по интернету (п. 3 ст. 88 НК РФ. — Примеч. ред.). Вы выполнили требование кодекса — направили электронно. Да, не по формату, который утвердила ФНС (приказ от 16.12.16 № ММВ-7-15/682@).

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Как убедить налоговую и фонды снизить штраф

Но инспекторы приняли пояснения, они читаемы и могут быть использованы в работе. Электронный способ представления не нарушен. Штраф по статье 129.1 НК РФ за нарушение формата можно оспорить, подав возражения на акт проверки.

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