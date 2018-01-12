В чеке нельзя записать общее название товара.

Наименование товара — обязательный реквизит чека онлайн-кассы (п. 1 ст. 4.7 Федерального закона от 22.05.03 № 54-ФЗ). По мнению налоговиков, название должно быть таким, чтобы покупатель мог с точностью отличить один товар от другого. Если записать «Товар со свободной ценой», инспекторы могут оштрафовать компанию на 10 тыс. рублей (ч. 4 ст. 14.5 КоАП РФ).

Чиновники считают, что для названия позиций в чеке можно использовать Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности ОК 034–2014 (письмо Минфина России от 04.08.17 № 03-01-15/49971). Но в нем только пять видов цветов, остальные относятся к прочим. Чтобы избежать споров, безопаснее отражать в чеке названия всех цветов в букете.