2712 января 2018

Хотим открыть цветочный магазин. Будем применять онлайн-кассу. Вправе ли мы в чеке указывать наименование товара как «Товар со свободной ценой»?

Темы:

отвечает:

В чеке нельзя записать общее название товара.

Наименование товара — обязательный реквизит чека онлайн-кассы (п. 1 ст. 4.7 Федерального закона от 22.05.03 № 54-ФЗ). По мнению налоговиков, название должно быть таким, чтобы покупатель мог с точностью отличить один товар от другого. Если записать «Товар со свободной ценой», инспекторы могут оштрафовать компанию на 10 тыс. рублей (ч. 4 ст. 14.5 КоАП РФ).

Чиновники считают, что для названия позиций в чеке можно использовать Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности ОК 034–2014 (письмо Минфина России от 04.08.17 № 03-01-15/49971). Но в нем только пять видов цветов, остальные относятся к прочим. Чтобы избежать споров, безопаснее отражать в чеке названия всех цветов в букете.

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.