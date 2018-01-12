8412 января 2018

В прошлом году директор получил квартиру в наследство. В этом году он ее продал за 4 млн рублей и сразу купил другую за 4,5 млн. Должен ли директор заплатить НДФЛ?

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отвечает:

Директор должен заплатить НДФЛ с продажи квартиры.

Руководитель получил квартиру по наследству и владел ею меньше трех лет. В этом случае доход от продажи квартиры облагается НДФЛ (подп. 17.1 ст. 217, подп. 1 п. 3 ст. 217.1 НК РФ).

Доход от продажи жилья можно уменьшить на имущественный вычет: расходы на его приобретение или 1 млн рублей (подп. 1, 3 п. 1, подп. 1 п. 2 ст. 220 НК РФ). У руководителя не было расходов на покупку. Поэтому он вправе уменьшить доход на 1 млн рублей (письмо Минфина России от 08.06.17 № 03-04-05/35783). Тот факт, что в этом же году директор купил другую недвижимость, значения не имеет.

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