5212 января 2018

Мы на упрощенке, декларации сдаем на бумаге. В отчете за прошлый год обнаружили ошибку и подали уточненку. Исправленную отчетность пошел сдавать секретарь, мы выписали ему доверенность. Но в инспекции отказались принимать декларацию от представителя с доверенностью. Инспектор потребовал, чтобы декларацию принес директор с паспортом. Правы ли налоговики?

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отвечает:

Налоговики не правы. Но директору стоит сдать отчет лично.

Инспекторы незаконно отказались принимать уточненку. Декларацию вправе сдать как директор, так и сотрудник с доверенностью (ст. 29 НК РФ).

В то же время налоговики требуют, чтобы декларации представил руководитель. Когда директор придет сдавать отчет, ему могут задать несколько вопросов о деятельности компании. Так налоговики убедятся, что директор — реальный, а компания — не однодневка.

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