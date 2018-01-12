Налоговики не правы. Но директору стоит сдать отчет лично.

Инспекторы незаконно отказались принимать уточненку. Декларацию вправе сдать как директор, так и сотрудник с доверенностью (ст. 29 НК РФ).

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Декларация по упрощенке на конкретных примерах

В то же время налоговики требуют, чтобы декларации представил руководитель. Когда директор придет сдавать отчет, ему могут задать несколько вопросов о деятельности компании. Так налоговики убедятся, что директор — реальный, а компания — не однодневка.