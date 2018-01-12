Попросите согласие на обработку, если покупатель записывает в заявлении паспортные данные.

Ф.И.О и паспортные данные — персональные данные. А значит, на их обработку требуется согласие (п. 1 ст. 3, подп. 1 п. 1 ст. 6 Федерального закона от 27.07.06 № 152-ФЗ). Исключение только в случаях, когда «физик» сообщает свои данные, так как этого требует закон (п. 2 ч. 1 ст. 6 закона № 152-ФЗ).

Важная статья:

В компанию пришло письмо от Роскомнадзора о проверке

Покупатель вправе вернуть товар, в том числе качественный. Но закон не требует, чтобы клиент при этом писал заявление (п. 1 ст. 25 Закона РФ от 07.02.92 № 2300–1). А значит, вместе с заявлением попросите согласие на обработку данных.