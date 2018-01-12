1912 января 2018

Ребенку сотрудника уже исполнилось 18 лет. В этом году ребенок поступил в вуз на бюджет. То есть учиться будет бесплатно. Положен ли в этом случае работнику детский вычет?

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отвечает:

Предоставляйте вычет работнику, пока ребенок не закончит обучение в вузе.

Сотрудники с детьми вправе получить вычет по НДФЛ: 1400 рублей — на первого и второго ребенка, 3000 рублей — на третьего и каждого следующего (подп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ). Вычет положен сотруднику до конца года, в котором ребенку исполнилось 18 лет. А если ребенок поступил в вуз на дневное обучение, то вычет положен до ближайшей из дат: конца года, в котором ребенку исполнится 24 года, либо до момента, когда он закончит обучение.

Право на вычет не зависит от того, как ребенок получает образование: платно или за счет бюджета. Главное, чтобы форма обучения была очной. Это подтверждают в Минфине (письмо от 18.08.17 № 03-04-05/53031). Поэтому предоставляйте сотруднику вычет в этом году, пока доходы сотрудника не превысят 350 тыс. рублей, и в следующем.

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