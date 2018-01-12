2412 января 2018

Наша компания — центр гарантийного ремонта. Запчасти производителя мы учитываем за балансом. Если что-то остается, заказчик не требует возврата. На остатки есть покупатель. Как провести продажу в учете?

Тема:

отвечает:

Поставьте запчасти на баланс, а затем проведите реализацию.

Запчасти для гарантийного ремонта остаются собственностью производителя (ст. 713 ГК РФ). Их учитывают за балансом. Например, на счете 003 «Материалы, принятые в переработку».

Чтобы продать детали, их нужно получить в собственность. Оформите с заказчиком договор дарения и учтите запчасти на счете 10 «Материалы» по рыночной стоимости (п. 9 ПБУ 5/01). Рыночную оценку подтвердите бухгалтерской справкой и документами, из которых следует стоимость деталей (п. 10.3 ПБУ 9/99).

Безвозмездно полученные материалы — это прочие доходы. В ПБУ 5/01 и рекомендациях нет особых правил по учету таких материалов. Поэтому используйте счет 91 «Прочие доходы и расходы». В учете сделайте проводки:

Кредит 003
— списаны с забалансового счета запчасти производителя;

Дебет 10 Кредит 91
— оприходованы запчасти, полученные безвозмездно;

Дебет 62 Кредит 91
— отражена реализация запчастей покупателю;

Дебет 91 Кредит 10
— списана фактическая стоимость запчастей.

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