Поставьте запчасти на баланс, а затем проведите реализацию.

Запчасти для гарантийного ремонта остаются собственностью производителя (ст. 713 ГК РФ). Их учитывают за балансом. Например, на счете 003 «Материалы, принятые в переработку».

Чтобы продать детали, их нужно получить в собственность. Оформите с заказчиком договор дарения и учтите запчасти на счете 10 «Материалы» по рыночной стоимости (п. 9 ПБУ 5/01). Рыночную оценку подтвердите бухгалтерской справкой и документами, из которых следует стоимость деталей (п. 10.3 ПБУ 9/99).

Безвозмездно полученные материалы — это прочие доходы. В ПБУ 5/01 и рекомендациях нет особых правил по учету таких материалов. Поэтому используйте счет 91 «Прочие доходы и расходы». В учете сделайте проводки:

Кредит 003

— списаны с забалансового счета запчасти производителя;

Дебет 10 Кредит 91

— оприходованы запчасти, полученные безвозмездно;

Дебет 62 Кредит 91

— отражена реализация запчастей покупателю;

Дебет 91 Кредит 10

— списана фактическая стоимость запчастей.