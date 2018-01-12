Переплату получится только вернуть. Заявление подавайте в фонд.

Переплату по взносам за 2017 год можно зачитывать в счет будущих платежей по тем же видам взносов (п. 1.1 ст. 78 НК РФ). Но вы погасили недоимку за прошлые периоды. Поэтому переплату нельзя зачесть, ее можно только вернуть. Обращаться за возвратом нужно в ПФР (письмо Минфина России от 03.07.17 № 03-15-05/41754).

В фонд подайте заявление по рекомендованной форме. Она есть на сайте pfrf.ru в разделе «Возврат сумм излишне уплаченных (взысканных) страховых взносов за периоды, истекшие до 1 января 2017 года». Решение о возврате примут в течение 10 рабочих дней. Фонд передаст свое решение налоговикам, а они вернут деньги (п. 4 ст. 21 Федерального закона от 03.07.16 № 250-ФЗ). Правда, в течение какого срока, закон не устанавливает.