НДФЛ безопаснее исчислить, а трехдневный срок на отчет вы не нарушите.

Компания оплачивает проезд работника к месту командировки и обратно (ст. 168 ТК РФ). Даже если сотрудник задержался для личных целей.

Чиновники считают, что со стоимости обратного билета нужно удержать НДФЛ, если работник остался на отдых (письмо Минфина России от 13.06.17 № 03-03-РЗ/36418).

Если вы не готовы спорить, исчислите налог в последний день месяца, в котором руководитель утвердит авансовый отчет по командировке (подп. 6 п. 1 ст. 223 НК РФ).

Работник должен отчитаться о расходах в поездке в течение трех рабочих дней. Этот срок отсчитывайте со дня, когда сотрудник вернется на работу (п. 26 Положения, утв. постановлением Правительства РФ от 13.10.08 № 749).