3015 января 2018

Как составить заявление об уточнении платежа по взносам и какие еще приложить документы?

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Заявление об уточнении платежа составьте в свободной форме.

К нему приложите копию платежки с ошибкой. В одном заявлении уточняйте только одну платежку. Перечислите в ней реквизиты, которые нужно исправить. Кодекс не устанавливает срок, в течение которого инспекторы принимают решение об уточнении.

Но стандартный срок ответа на письменный запрос — 30 календарных дней. Инспекторы уведомят о решении в течение пяти рабочих дней после того, как примут запрос (п. 7 ст. 45 НК РФ).

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