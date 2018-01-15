Заявление об уточнении платежа составьте в свободной форме.

К нему приложите копию платежки с ошибкой. В одном заявлении уточняйте только одну платежку. Перечислите в ней реквизиты, которые нужно исправить. Кодекс не устанавливает срок, в течение которого инспекторы принимают решение об уточнении.

Важная статья:

Заплатили взносы на старые КБК

Но стандартный срок ответа на письменный запрос — 30 календарных дней. Инспекторы уведомят о решении в течение пяти рабочих дней после того, как примут запрос (п. 7 ст. 45 НК РФ).

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