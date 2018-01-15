Подайте уточненку. Если готовы спорить, взносы не платите.

Фонд стал снимать расходы на пособия по уходу, если работница фактически не могла ухаживать за малышом. В частности, если сократила рабочий день на слишком маленький срок. Причем судьи поддерживают решение проверяющих (определение ВС РФ от 18.07.17 № 307-КГ17-1728).

Пособие перестало быть выплатой за счет ФСС, его нужно исключить из приложения 2 к разделу 1 расчета по страховым взносам. При этом компания вправе решить, отразить выплату как облагаемую или как освобожденную от взносов. Последний вариант рискованный.

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В Минфине считают, что если ФСС отказался возместить пособие, на него нужно начислить взносы (письмо от 21.03.17 № 03-15-06/16239). Хотя пособие больше не финансирует ФСС, выплата не перестает быть социальной. Ведь она не зависит от трудовых достижений работницы.

Практика по спорам с налоговиками пока не сложилась, но в спорах с ФСС судьи поддерживали компанию (постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 15.08.16 № Ф07-6855/2016). Если вы готовы спорить, взносы можно не начислять, а выплату отразить в строке 040 приложения 1 к разделу 1 расчета.

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