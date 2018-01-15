1915 января 2018

Предоставлять ли отпуск вне графика работнику-льготнику?

Темы:

отвечает:

Суды указывают, что отпуск вне графика надо предоставлять только тем работникам, которые подтвердили право на льготу.

Ветераны боевых действий, почетные доноры, родители детей-инвалидов и еще ряд категорий работников вправе использовать ежегодный отпуск в удобное время (ч. 4 ст. 123 ТК РФ). Они выбирают даты отдыха, когда работодатель формирует график. Но иногда работники меняют планы. Поэтому просят отпуск вне графика. Если не удовлетворите просьбу, рискуете проиграть спор.

По мнению судов, работники со льготами вправе отдохнуть в удобное время, даже если их пожелания уже учли при формировании графика. Больше шансов на победу у тех, кто берет внеплановый отпуск по уважительной причине. Например, в связи с болезнью близкого родственника или необходимостью пройти обследование перед операцией. Суд поддержит компанию только в том случае, если работник не подтвердит, что относится к льготной категории.

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.