Суды указывают, что отпуск вне графика надо предоставлять только тем работникам, которые подтвердили право на льготу.

Ветераны боевых действий, почетные доноры, родители детей-инвалидов и еще ряд категорий работников вправе использовать ежегодный отпуск в удобное время (ч. 4 ст. 123 ТК РФ). Они выбирают даты отдыха, когда работодатель формирует график. Но иногда работники меняют планы. Поэтому просят отпуск вне графика. Если не удовлетворите просьбу, рискуете проиграть спор.

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Про постоянную путаницу с отпускными

По мнению судов, работники со льготами вправе отдохнуть в удобное время, даже если их пожелания уже учли при формировании графика. Больше шансов на победу у тех, кто берет внеплановый отпуск по уважительной причине. Например, в связи с болезнью близкого родственника или необходимостью пройти обследование перед операцией. Суд поддержит компанию только в том случае, если работник не подтвердит, что относится к льготной категории.