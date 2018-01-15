Взыскивайте деньги с директора. Доказывайте, что он действовал недобросовестно.

Иногда директор и другие топ-менеджеры увольняются из-за конфликта с участниками компании. Увольнение топ-менеджеров директор оформляет сам. При этом распространена практика, когда в соглашениях прописывают отступные в несколько десятков окладов.

Директор рискует тем, что сам будет возмещать компании выплаченные отступные. Он должен действовать в интересах компании добросовестно и разумно (п. 3 ст. 53 ГК РФ). Если директор нарушает это правило, то по требованию компании возмещает убытки, которые причинил ей виновными действиями (п. 1 ст. 53.1 ГК РФ, ч. 2 ст. 277 ТК РФ).

Важная статья:

Стала известна необлагаемая сумма отступных

Как следует из вопроса, директор не имел права без согласования с учредителями гарантировать топ-менеджерам отступные. Значит, выплатил он их незаконно. Следовательно, действовал недобросовестно и неразумно. Эти обстоятельства позволяют взыскать с директора деньги, которые получили другие.

Скорее всего, директор заявит в суде, что незаконные отступные уже взыскали с топ-менеджеров. Опровергайте это следующими доводами. Во-первых, компания вправе взыскать с директора убытки, даже если могла сделать это иным способом (п. 8 постановления Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 62). В вашем случае — взыскать убытки с топ-менеджеров.

Во-вторых, директор не обязан возмещать убытки только в том случае, если их уже возместили топ-менеджеры. Но этого не произошло, ведь деньги они не вернули (постановления АС Западно-Сибирского округа от 06.11.2015 по делу № А27-23078/2014, Северо-Западного округа от 21.09.2016 по делу № А56-35890/2015).