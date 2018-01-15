Основное требование — причина, которая вызвала увольнение директора, должна совпадать с основанием из его трудового договора. Также понадобятся документы, подтверждающие его неправомерные действия.

Директора можно уволить не только по общим основаниям, но и по основаниям, которые предусмотрены в трудовом договоре (п. 2 ч. 1, п. 2 ч. 2 ст. 278 ТК РФ). Чтобы он не оспорил увольнение, выполните ряд условий.

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Как принимать на работу и увольнять директора

Включите в договор конкретные причины, которые могут вызвать увольнение. Укажите их по пунктам, как это сделано в Трудовом кодексе РФ. Например:

пункт «а» — невыполнение предприятием утвержденных в установленном порядке показателей экономической эффективности его деятельности;

пункт «б» — невыполнение директором решений федеральных органов власти, принятых в отношении предприятия.

Зафиксируйте нарушение документально. Вам понадобятся акты проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия, служебные записки с недостатками работы директора, планы деятельности, на которых есть его подпись, и отчеты об итогах работы. Документы должны подтверждать, что директор нарушил конкретные пункты трудового договора. Тогда оспорить его расторжение не получится (апелляционное определение Московского городского суда от 02.08.2016 по делу № 33–22289/2016).

Оформите увольнение. Издайте приказ и сошлитесь в нем на пункты трудового договора и п. 2 ч. 2 ст. 278 ТК РФ. Увольнение по этому основанию — не дисциплинарное взыскание. Поэтому соблюдать сроки, установленные ст. 193 ТК РФ, не нужно (апелляционное определение Московского городского суда от 26.09.2016 по делу № 33–15634/2016).