Работник-инвалид имеет право на 30 дней удлиненного основного оплачиваемого отпуска и 60 дней неоплачиваемого независимо от группы инвалидности. Дополнительные оплачиваемые отпуска инвалидам не положены.

Закон предоставляет работникам-инвалидам льготы по отпускам. К группе инвалидности они не привязаны: продолжительность и оплата отпусков одинаковы для инвалидов первой, второй и третьей групп.

Удлиненный отпуск. Работодатель обязан предоставлять сотрудникам-инвалидам удлиненный основной оплачиваемый отпуск. Минимум — 30 календарных дней (ст. 23 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ). Большую продолжительность можно установить в локальном акте, трудовом или коллективном договоре. Ежегодный отпуск таким работникам предоставляют в общем порядке в соответствии с графиком отпусков.

Отпуск без сохранения зарплаты. Работник-инвалид имеет право на отпуск без сохранения зарплаты до 60 календарных дней в году (ст. 128 ТК РФ). Такой отдых предоставляют на основании письменного заявления. Работодатель не вправе отказать в отпуске без сохранения зарплаты, если инвалид:

подтвердил свою инвалидность документами;

не использовал в текущем году 60 дней неоплачиваемого отпуска.

Предоставлять дополнительные оплачиваемые отпуска инвалидам закон не требует (ст. 116 ТК РФ). Работодатель может самостоятельно взять на себя эту обязанность в локальном акте, коллективном или трудовом договоре. Он вправе также привязать количество дней дополнительного отдыха к группе инвалидности. Однако это право, а не обязанность работодателя.