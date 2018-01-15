Вы вправе запретить сотрудникам вести аудио- или видеосъемку на работе. Запрет устанавливают в локальном акте. Нарушителю можно объявить замечание или выговор, а за повторное нарушение уволить.

Работники считают запрет на съемку на работе неправомерным. Поэтому продолжают фотографировать происходящее в офисе или на производстве и делать записи разговоров с начальством. За это нарушителей привлекают к ответственности. Это законно (апелляционное определение Московского городского суда от 26.10.2016 по делу № 33–43079/2016).

Главное, чтобы работник был ознакомлен с локальным актом, в котором компания установила запрет (апелляционное определение Самарского областного суда от 30.05.2017 по делу № 33–6982/2017). Если это не единственный проступок сотрудника, его можно уволить по п. 5ч. 1 ст. 81 ТК РФ за неоднократность (определение Московского городского суда от 15.02.2017 по делу № 4г-1426/2017).

Суды оставляют взыскание в силе, даже когда нет факта разглашения корпоративных секретов или иных неблагоприятных последствий. Например, если работник записал разговор с директором на диктофон или снял на камеру, как ему вручают задание (апелляционное определение Московского городского суда от 08.08.2014 по делу № 33–31611/2014).

Работники оспаривают взыскание тем, что мобильные телефоны — не кино, фото- или видеоаппаратура. В то время как в локальном акте установлен запрет на использование последних. Такие доводы суды не принимают. Современные телефоны — многофункциональные устройства, которые можно отнести к фото- и видеоаппаратуре (апелляционное определение суда Чукотского автономного округа от 08.05.2014 по делу № 33–51/14).