Уволить можно, только если у кадровиков и бухгалтеров уже есть неснятые или непогашенные замечания или выговоры. В ином случае вы можете объявить им замечание или выговор.

Работодатель вправе применить взыскание к кадровику, который не получил подпись работника об увольнении в личной карточке, или бухгалтеру, который задержал выплату окончательного расчета при увольнении. За подобные нарушения работникам грозит замечание, выговор или увольнение.

В одном деле кадровик вела личные карточки с нарушениями: работники не расписывались за приемы, переводы и увольнения. Так как выговор у кадровика уже был, ее уволили. В суде она утверждала, что вела карточки в электронном виде. Поэтому работники не могли расписаться. Суд отклонил этот довод. Личные карточки в таком виде вести нельзя (решение Черемушкинского районного суда г. Москвы от 12.12.2014 по делу № 2–7656/2014).

В другом деле главный бухгалтер пыталась оспорить выговор за нарушение сроков выплаты окончательного расчета. Она утверждала, что наказывать надо ее помощницу, которая допустила эту ошибку. Суд отклонил иск. Главбух должен контролировать подчиненных (решение Ленинского районного суда г. Екатеринбурга от 15.12.2010).

Таким образом, вы вправе уволить ответственных кадровиков и бухгалтеров, которые допустили ошибки в личных карточках и расчетах с сотрудниками. Главный критерий — наличие менее строгих дисциплинарных взысканий — замечаний или выговоров. Они должны быть не сняты приказом директора или не погашены за давностью. Взыскание автоматически снимается через год после его применения (ст. 194 ТК РФ).