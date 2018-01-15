Вы вправе не регистрировать подразделение, если не создаете на территории контрагента стационарные рабочие места. В то же время безопаснее получить официальные разъяснения в своей инспекции.

Компания открывает обособленное подразделение, если создала на другой территории стационарные рабочие места на срок больше месяца (ст. 11 НК РФ). Рабочим считается место, где должен находиться сотрудник или куда он должен прибыть в связи с выполнением обязанностей (ст. 209 ТК РФ). Не важно, каким образом организованы работы — сотрудник может приехать на вахту или в командировку (определение ВС РФ от 26.06.17 № 303-КГ17-2377).

В кодексе не прописано, что условия для работы должна создать именно компания, а не контрагент. Главное, что на местах будут условия для работы, а контролировать сотрудников будет компания (письмо Минфина России от 14.06.16 № 03-02-07/1/36019).Даже если компания ничего не арендует на территории заказчика, это не значит, что она не может контролировать работу своих сотрудников (определение ВС РФ от 02.11.15 № 308-КГ15-13591).

Командировка на длительный срок еще не значит, что создается обособленное подразделение. Но инспекторы считают, что компания открывает подразделение, если сотрудники находятся в офисе заказчика более одного месяца. Если компания не контролирует места, можно не регистрировать обособленный офис. Правда, доказывать свою правоту скорее всего потребуется в суде (постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 16.09.15 № Ф07-7313/2015). Чтобы не спорить, безопаснее уточнить мнение в вашей налоговой о том, надо ли регистрировать подразделение (письмо Минфина России от 18.11.16 № 03-02-07/1/67982).