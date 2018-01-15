1615 января 2018

Планируем вручить сотруднику денежный подарок на сумму 10 тыс. рублей. Когда удержать НДФЛ с подарка: когда выдадим деньги или уже со следующего дохода?

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отвечает:

Удержите налог, когда выдадите деньги сотруднику.

Налоговый агент удерживает НДФЛ из ближайших денежных доходов, если это невозможно сделать в день, когда компания выдала доход (п. 4 ст. 226 НК РФ). Это касается доходов в натуральной форме, материальной выгоды, прощенного займа и пр. Вы вручаете денежный подарок. А значит, можете удержать НДФЛ в день выплаты и не нужно ждать других доходов.

Налог удерживайте только с части подарка, который превышает 4 тыс. рублей (п. 28 ст. 217 НК РФ). Перечислите НДФЛ не позднее следующего рабочего дня.

Подарок отразите в расчете 6-НДФЛ. Доход в строках 020 и 140 отразите полностью — 10 тыс. рублей, в строке 030 при этом покажите вычет — 4 тыс. рублей.

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