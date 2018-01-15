2115 января 2018

В прошлом квартале купили оборудование у нового поставщика. Заявили вычет с покупки в декларации. Сейчас налоговики прислали требование пояснить расхождения — программа не нашла счет-фактуру в декларации контрагента. Нам теперь нужно убрать вычет из декларации?

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отвечает:

Вы вправе не уточнять отчетность.

На камералке декларации по НДС инспекторы вправе требовать пояснения, если обнаружили расхождения между декларацией компании и отчетом контрагента (п. 8.1 ст. 88 НК РФ). В вашем случае причин расхождений может быть две. Первая — в вашей декларации или отчете контрагента неверный номер или другие реквизиты счета-фактуры. В этом случае программа не может сопоставить документы. Вторая причина — контрагент просто не отразил продажу в своей декларации.

Если у вас есть документы на вычет и вы приняли товар к учету, подавать уточненку не нужно. Отчет корректируйте, только если занизили налоговую базу (ст. 81 НК РФ). В ответ на требование направьте пояснения по утвержденной форме (приказ ФНС России от 16.12.16 № ММВ-7-15/682@).

В пояснениях отразите реквизиты счета-фактуры, который не нашли налоговики. Если найдете ошибку, в пояснениях запишите верные реквизиты. Инспекторы исправят сведения, и они сойдутся. Если ошибок нет, продублируйте данные. Отправьте пояснения в течение пяти рабочих дней со дня, когда получили запрос (п. 3 ст. 88 НК РФ).

Даже если контрагент не отразил продажу в декларации, вы не обязаны корректировать отчет. Инспекторы пытаются снять вычеты, если продавец не заплатил НДС в бюджет. Раньше отбиться от претензий удавалось в суде (постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 24.01.14 № Ф05-16447/2013). Сейчас в кодексе прямо прописано, что нарушения контрагента не влияют на налоговые обязательства компании (п. 3 ст. 54.1 НК РФ).

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