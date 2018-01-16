Нет, новые формы отчетности вводить не планируется.

Поправки в приказ № 66н, которые готовит Минфин, носят технический характер. Согласно Федеральному закону «О бухгалтерском учете» ранее установленные правила применяются до того, как утвердят федеральные или отраслевые стандарты. А ЦБ уже утвердил отраслевые стандарты по отчетности некредитных финансовых организаций.

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Теперь ведите бухучет по федеральным стандартам

В этой связи в приказе № 66н планируется уточнить, что утвержденные им формы применяются, если иное не установлено принятыми стандартами. Кроме того, предполагается уточнить статус отчета о целевом использовании средств. Он в соответствии с законом является основным отчетом некоммерческих организаций наряду с балансом, а не приложением.

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