Прежде всего, это стандарт «Запасы».

Сейчас его обсуждает Совет по стандартам бухгалтерского учета. Есть вероятность, что стандарт удастся утвердить до 30 июня 2018 года. Тогда компании должны будут применять новый стандарт с бухгалтерской отчетности за 2019 год.

Важная статья:

Когда перейдем на новые стандарты бухучета

Если стандарт утвердят после 30 июня, то обязательным он станет с отчетности за 2020 год. Но в добровольном порядке компании смогут применять его и раньше — с отчетности за 2018 год.

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