3416 января 2018

Минфин опубликовал проект поправок в ПБУ 18/02. Что изменится для тех, кто применяет ПБУ 18/02, и когда эти поправки вступят в силу?

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отвечает:

Прежде всего, цель изменений — реализовать в российском учете балансовый метод, который общепринят в международной практике.

Этот метод менее затратный, дает более качественную информацию и избавляет от путаницы между постоянными и временными разницами. Также поправки устраняют неадекватность в терминологии. Вводится понятие «расход по налогу на прибыль» — это сумма текущего и отложенного налога на прибыль.

А отложенный налог за текущий период — это изменения отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за период. Вместо постоянного налогового обязательства используется постоянный налоговый расход. Поправки, скорее всего, утвердят во второй половине 2018 года. Тогда они станут обязательными с отчетности за 2020 год.

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