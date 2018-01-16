Да, вправе.

Налоговый кодекс не запрещает учитывать расходы по содержанию автомобиля, даже если актив находится на балансе лизингодателя (ст. 252, 253, 264НК).

Важная статья:

Стало сложнее списывать расходы на бензин

Расходы на горючее подтвердят путевые листы, кассовые чеки и акты с АЗС, авансовые отчеты водителей. Чтобы списать затраты по техобслуживанию и ремонту машины, получите от поставщика акты сдачи-приемки работ, сметы, накладные на использованные запчасти.

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