1816 января 2018

Организация приобрела грузовой автомобиль в лизинг. По договору он находится на балансе лизингодателя. Вправе ли компания признавать в налоговом учете расходы на ГСМ и техобслуживание?

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отвечает:

Да, вправе.

Налоговый кодекс не запрещает учитывать расходы по содержанию автомобиля, даже если актив находится на балансе лизингодателя (ст. 252, 253, 264НК).

Расходы на горючее подтвердят путевые листы, кассовые чеки и акты с АЗС, авансовые отчеты водителей. Чтобы списать затраты по техобслуживанию и ремонту машины, получите от поставщика акты сдачи-приемки работ, сметы, накладные на использованные запчасти.

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