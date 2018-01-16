1116 января 2018

Сотрудница вправе получать ежемесячное пособие по уходу за ребенком и работать неполный день. Недавно Верховный суд в определении от 18.07.17 № 307-КГ17-1728 поддержал ФСС в споре. Фонд посчитал, что недостаточно сократить рабочий день на пять минут, чтобы сохранить право на пособие. На сколько безопасно сокращать день?

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Сотрудница вправе работать неполный день и получать пособие (ч. 3 ст. 256 ТК РФ).

Неполным считается рабочий день меньше установленной нормы. Если сотрудница работает меньше на пять минут, рабочий день тоже неполный. В этом случае работница практически не потеряет в деньгах, но не сможет ухаживать за малышом.

А пособие по уходу — это компенсация заработка за время, которое женщина проводит с ребенком. В ТК РФ нет определения неполного рабочего дня, и в нем не сказано, на какой минимальный срок надо сократить рабочий день или неделю. Чтобы избежать споров, получите письменные разъяснения.

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