Сотрудница вправе работать неполный день и получать пособие (ч. 3 ст. 256 ТК РФ).

Неполным считается рабочий день меньше установленной нормы. Если сотрудница работает меньше на пять минут, рабочий день тоже неполный. В этом случае работница практически не потеряет в деньгах, но не сможет ухаживать за малышом.

Важная статья:

О подвохах в пособиях и компенсациях

А пособие по уходу — это компенсация заработка за время, которое женщина проводит с ребенком. В ТК РФ нет определения неполного рабочего дня, и в нем не сказано, на какой минимальный срок надо сократить рабочий день или неделю. Чтобы избежать споров, получите письменные разъяснения.