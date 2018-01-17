4717 января 2018

Наша компания выкупила полученный в лизинг автомобиль. Балансодержателем автомобиля был лизингодатель. Сейчас директор решил продать эту машину. Какие проводки сделать?

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отвечает:

Оприходуйте автомобиль на счет 41 «Товары», раз планируете его продавать. Проводки такие:

ДЕБЕТ 60 (76) КРЕДИТ 51
выкупили автомобиль из лизинга;

ДЕБЕТ 41 КРЕДИТ 60 (76)
приняли к учету товар для продажи;

ДЕБЕТ 19 КРЕДИТ 60 (76)
учли НДС со стоимости выкупа;

ДЕБЕТ 68 субсчет «Расчеты по НДС»
КРЕДИТ 19
приняли к вычету НДС по счету-фактуре лизингодателя;

ДЕБЕТ 62 КРЕДИТ 90 субсчет «Выручка»
отразили реализацию автомобиля покупателю;

ДЕБЕТ 90 субсчет «Себестоимость продаж»
КРЕДИТ 41
списали себестоимость проданного товара;

ДЕБЕТ 90 субсчет «НДС»
КРЕДИТ 68 субсчет «Расчеты по НДС»
начислили НДС с выручки от реализации.

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