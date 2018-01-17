Оприходуйте автомобиль на счет 41 «Товары», раз планируете его продавать. Проводки такие:

ДЕБЕТ 60 (76) КРЕДИТ 51

выкупили автомобиль из лизинга;

ДЕБЕТ 41 КРЕДИТ 60 (76)

приняли к учету товар для продажи;

Важная статья:

Какие проводки делать по договору лизинга

ДЕБЕТ 19 КРЕДИТ 60 (76)

учли НДС со стоимости выкупа;

ДЕБЕТ 68 субсчет «Расчеты по НДС»

КРЕДИТ 19

приняли к вычету НДС по счету-фактуре лизингодателя;

ДЕБЕТ 62 КРЕДИТ 90 субсчет «Выручка»

отразили реализацию автомобиля покупателю;

ДЕБЕТ 90 субсчет «Себестоимость продаж»

КРЕДИТ 41

списали себестоимость проданного товара;

ДЕБЕТ 90 субсчет «НДС»

КРЕДИТ 68 субсчет «Расчеты по НДС»

начислили НДС с выручки от реализации.

Еще больше информации по данному вопросу доступно нашим подписчикам. Оформить подписку >>>