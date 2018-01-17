3817 января 2018

Наша компания взяла у импортного поставщика промышленное оборудование в лизинг и ввезла его на территорию России. Можем ли мы принять уплаченный НДС к вычету и в какой момент?

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отвечает:

Да, компания вправе заявить НДС к вычету после того, как примет оборудование на учет (п. 1, 2 ст. 171 НК).

Если компания полностью уплатила налог при ввозе основного средства, она может принять к вычету НДС в полном объеме. Конечно, если есть первичные документы на ввоз оборудования: контракты, паспорта сделок, инвойсы, международные товарно-транспортные CMR-накладные, коносаменты, железнодорожные накладные, таможенные декларации, упаковочные листы, документы об уплате налога при пересечении границы Российской Федерации (п. 1 ст. 172 НК).

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