Да, можете, если нет долгов по лизинговым платежам. Проведите сверку взаиморасчетов с лизингодателем.

Если в момент расторжения договора у вас есть задолженность, погасите ее или попросите зачесть в счет выкупной цены. Оставшуюся часть контрагент обязан вернуть, независимо от того что написано о выкупной цене в договоре лизинга.

Если лизингодатель не хочет возвращать деньги, есть все шансы взыскать их через суд (постановление Президиума ВАС от 12.07.2011 № 17389/10, Постановление Пленума ВАС от 14.03.2014 № 17).

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