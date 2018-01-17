2217 января 2018

Можно ли учесть забытую амортизацию или премию?

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отвечает:

Ошибки, из-за которых компания переплатила налог, можно исправлять в текущем периоде.

В том числе когда компания забыла начислить амортизацию или не использовала право на амортизационную премию (письмо ФНС России от 11.08.17 № СД-4-3/15906). Забытые расходы учтите в текущем году. Но есть два условия — компания должна получить прибыль в текущем квартале, а также в периодах, когда забыла начислить амортизацию (письмо Минфина России от 24.03.17 № 03-03-06/1/17177).

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