Ошибки, из-за которых компания переплатила налог, можно исправлять в текущем периоде.

В том числе когда компания забыла начислить амортизацию или не использовала право на амортизационную премию (письмо ФНС России от 11.08.17 № СД-4-3/15906). Забытые расходы учтите в текущем году. Но есть два условия — компания должна получить прибыль в текущем квартале, а также в периодах, когда забыла начислить амортизацию (письмо Минфина России от 24.03.17 № 03-03-06/1/17177).