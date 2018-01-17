9617 января 2018

Можно ли запретить сотруднику покидать офис во время обеда?

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Компания вправе запретить работнику уходить из офиса на обед. Но только если сотрудник не может покинуть рабочее место по условиям производства. Например, отвечает на горячие звонки.

Если компания запрещает работнику уходить из офиса, время обеденного перерыва нужно включить в рабочее и оплатить (ч. 3 ст. 108 ТК РФ). При этом надо обеспечить возможность отдохнуть и пообедать в рабочее время.

Условие о запрете покидать офис закрепите в трудовом договоре, соглашении либо локальном акте. Например, в правилах трудового распорядка. В документе отразите причину, по которой сотрудник не может покидать офис на обед. Также укажите место, где можно поесть и отдохнуть.

Если производственной необходимости нет либо компания не прописала запрет в локальном акте, удерживать сотрудника в обед нельзя. Обеденный перерыв — это время отдыха, когда работник не исполняет трудовые обязанности (ст. 106 ТК РФ). Это время он может потратить как угодно. Например, сходить в столовую, магазин и т. д. Он вправе не только отсутствовать на работе, но и находиться за пределами офиса.

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