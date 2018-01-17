817 января 2018

Головной офис компании находится в Москве, обособленное подразделение — в Воронеже. По ошибке налог с зарплаты перечислили в налоговую, где состоит на учете обособленный офис. Как теперь поступить?

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отвечает:

Подайте в налоговую по месту учета подразделения заявление, чтобы они перевели деньги из одной инспекции в другую. Запишите, какие реквизиты платежки вы отразили неправильно, и укажите верные сведения. К заявлению приложите копию платежки.

Формально вам вправе начислить пени. Ведь инспекция компании вовремя не увидела уплату НДФЛ. Но вы перечислили деньги в срок, бюджет не пострадал. Кроме того, вы исправите ошибку раньше, чем ее обнаружат инспекторы. Используйте эти аргументы, чтобы освободить компанию от налоговой ответственности.

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