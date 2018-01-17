2217 января 2018

Сотрудник заболел 25 декабря. Впервые он устроился на работу 26 декабря 2012 года и все время трудился у нас. По нашему расчету, страховой стаж сотрудника на начало болезни — пять лет. Мы правильно посчитали?

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отвечает:

Вы верно посчитали стаж. Оплатите пособие в размере 80 процентов от среднего заработка сотрудника.

Размер пособия по болезни зависит от страхового стажа. Если сотрудник отработал пять лет и больше, пособие будет в 80 процентов от среднего заработка, иначе — только 60 процентов (ч. 1 ст. 7 Федерального закона от 29.12.06 № 255-ФЗ). Страховой стаж компания определяет на дату, когда наступил страховой случай. День начала болезни не учитывают (письмо ФСС РФ от 09.12.16 № 02-09-14/15-02-24113).

Считайте стаж так. 12 полных месяцев — как один год стажа. Чтобы посчитать год, складывайте только полные месяцы — 30 дней (п. 21 Правил, утв. приказом Минздравсоцразвития России от 06.02.07 № 91). Сотрудник работает с 26 декабря 2012 года и заболел 25-го числа. Месяцы, когда компания приняла сотрудника и когда он заболел, неполные, но дни в них надо сложить. С 26 по 31 декабря — 6 дней стажа, с 1 по 24 декабря включительно — 24. В итоге получаем 30 дней. То есть на дату наступления страхового случая сотрудник отработал ровно пять лет.

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