Учтите расходы, если нужно обеспечить сотрудников одеждой по закону.

Кодекс разрешает учитывать расходы на спецодежду. Но только если компания обязана обеспечить работников защитной формой (подп. 3 п. 1 ст. 254 НК РФ, письмо Минфина России от 09.01.17 № 03-03-06/1/80062). Спецодежда положена сотрудникам при работе в особых условиях и с загрязнениями (приказ Минздравсоцразвития России от 01.06.09 № 290н). Нужна ли сотрудникам спецодежда, подтверждают результаты аттестации или спецоценки условий труда.

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Учитывать расходы на спецодежду нужно в пределах норм. Но эти нормы компания вправе разработать сама и прописать во внутреннем документе или в трудовых договорах с работниками (письмо Минтруда России от 30.09.16 № 15–2/ООГ-3519).

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