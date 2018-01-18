Не восстанавливайте налог. При этом безопаснее подтвердить, что товары не могли продать без НДС.

Компания вправе заявить вычет НДС, если купила товары для деятельности, которая облагается налогом. После этого восстановить налог нужно только в случаях, которые перечислены в кодексе. Например, если компания начала использовать товары в операциях, которые не облагаются НДС (п. 3 ст. 170 НК РФ). Утрата имущества не названа в списке случаев.

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Осторожнее с вычетами НДС по командировочным и подотчетным

Судьи давно подтвердили, что компании не нужно платить НДС (постановление Пленума ВАС РФ от 30.05.14 № 33). Налоговики обязаны руководствоваться этим решением (письмо ФНС России от 17.06.15 № ГД-4-3/10451@).

На проверке подтвердите, что компания не могла продать товар. Если имущество похитили, это докажет справка о возбуждении уголовного дела.

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