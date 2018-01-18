2618 января 2018

Увольняется заведующий складом, мы провели инвентаризацию. Выявили недостачу. Вину сотрудника не установили, так как склад не охраняется. Товары скорее всего похитили. НДС с них мы заявили к вычету. Надо ли восстанавливать налог?

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отвечает:

Не восстанавливайте налог. При этом безопаснее подтвердить, что товары не могли продать без НДС.

Компания вправе заявить вычет НДС, если купила товары для деятельности, которая облагается налогом. После этого восстановить налог нужно только в случаях, которые перечислены в кодексе. Например, если компания начала использовать товары в операциях, которые не облагаются НДС (п. 3 ст. 170 НК РФ). Утрата имущества не названа в списке случаев.

Судьи давно подтвердили, что компании не нужно платить НДС (постановление Пленума ВАС РФ от 30.05.14 № 33). Налоговики обязаны руководствоваться этим решением (письмо ФНС России от 17.06.15 № ГД-4-3/10451@).

На проверке подтвердите, что компания не могла продать товар. Если имущество похитили, это докажет справка о возбуждении уголовного дела.

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